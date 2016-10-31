РФС пригласил Гаджибекова и Жулиано на заседание КДК

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков и хавбек «Зенита» Жулиано посетят заседание КДК РФС, намеченное на второе ноября. Напомним, игроки устроили потасовку в концовке встречи 1/8 финала Кубка России, в результате которой были оба удалены с поля. Напомним, махачкалинцы разгромили сине-бело-голубых со счетом 4:0.

«Анжи» – «Зенит»: неподобающее поведение команды из Санкт-Петербурга, два удаления в одном матче. Также будет рассмотрено удаление Гаджибекова и Жулиано. Оба игрока приглашены на заседание, также приглашен судья матча Москалев», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.