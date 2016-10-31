Орлов считает, что Дзюбе стоит взять пример с Джеко

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен брать пример с форварда «Ромы» Эдина Джеко, который даже при росте под два метра сохраняет маневренность.

«Артем Дзюба немного потерял в движении. Видно, что старается, однако все-таки активности у него сейчас меньше, чем несколько игр назад. Сегодня стоит смотреть, как играет в «Роме» Эдин Джеко – его движение можно брать за образец, ведь в итальянском чемпионате босниец забил больше всех. Рост Джеко – под два метра, но он более маневренный: отходит на фланги, например. К такому движению стоит стремиться и Артему», – сказал Орлов.