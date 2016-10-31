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Орлов считает, что Дзюбе стоит взять пример с Джеко

31 октября 2016, 09:52
15

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен брать пример с форварда «Ромы» Эдина Джеко, который даже при росте под два метра сохраняет маневренность.

«Артем Дзюба немного потерял в движении. Видно, что старается, однако все-таки активности у него сейчас меньше, чем несколько игр назад. Сегодня стоит смотреть, как играет в «Роме» Эдин Джеко – его движение можно брать за образец, ведь в итальянском чемпионате босниец забил больше всех. Рост Джеко – под два метра, но он более маневренный: отходит на фланги, например. К такому движению стоит стремиться и Артему», – сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Джеко Эдин Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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15112007
1477897085
Всё по делу. Молодец, дедушка Гена. Толковый совет.
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dyema
1477897900
Совет может и толковый, только координация движения и маневренность закладываются в более раннем возрасте, а сейчас уже поздновато, при всём уважении к Артёму, вряд-ли получиться. Настырностью, наглостью и удачливостью может взять.
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Nerlinger
1477899331
Возьми рейгульда, Лосева и маневрируйте где подальше ...
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Юрий Крутько
1477900728
Здесь не поймешь,то ли в движении немного потерял(как Орлов говорит),то ли,все таки, защитники и тренеры соперников подобрали ключик(как основная причина) к игре Дзюбы,а может эти два фактора(вероятнее всего) и сложились вместе...
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СОКОЛ САРАТОВ
1477901606
а чего ему стремиться Джеко меньше получает
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Каратель помойников
1477901649
дзюбинья деревенеет,смирись гена
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477902630
Джеко в прошлом сезоне воше забыл 11 годов в 31 матчах
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Диктор
1477909362
Разговор про дерево и ничего это не изменит
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alexis02lion
1477916527
А смысл сравнивать. Джеко в том сезоне ни шатко ни валко играл, а в этом расцвёл, так как и в команде освоился, да и партнёров стал понимать, а у Дзюбы сейчас наоборот перестройка вместо Халка Жулиано, так что нужно время.
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Мясной Упырь
1477920458
и тоже стать пидаром
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