Пепе может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Пепе может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 33-летнего португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках усиления линии обороны. Кроме английского клуба, на футболиста претендует «Ювентус».

Отметим, что контракт Пепе с «Реалом» истекает в следующем году. По данным Transfermarkt, стоимость португальца составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за мадридский клуб в Примере шесть матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.