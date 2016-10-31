Стогниенко: «Оказывается, и я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ. А виноват в этом, конечно, Журавель»

Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о матче 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4), а также выступил в поддержку коллеги Тимура Журавеля, который был обвинен со стороны грозненского клуба в непрофессиональном комментировании.

«Короче, поиграл я в футбол, пришел домой и сел смотреть в записи матч, о котором все говорят. Посмотрел. Оказывается, и я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, ура! А виноват в этом, конечно, Тимур Журавель», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.