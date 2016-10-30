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    Рейнгольд: «ЦСКА провалил не Слуцкий, а Гинер»

    Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд не считает, что Леонид Слуцкий является причиной последних неудач ЦСКА. Напомним, что вчера армейцы проиграли красно-белым со счетом 1:3 в матче 12-го тура РФПЛ.

    «Когда фанаты начинают высказываться против Слуцкого, я встаю на его защиту. Ребята, опомнитесь! Слуцкий за пять лет с ЦСКА все выиграл. Он вывел команду на такой уровень, что она не вылезает из Лиги чемпионов, она была идеально выстроена. Провалил команду не он, а Гинер. Я по жизни их духовный противник, но мне жалко ЦСКА. На наших глазах теряем великолепную команду. У нас она еще может где-то барахтаться, а Лига чемпионов показывает, что она мучается, а не играет в футбол», — сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    30.10.2016 10:46
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +16

      Valera55 30 октября 2016, 17:08

      что верно,то верно))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 октября 2016, 15:36

      на 90% прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3137

      m40 30 октября 2016, 15:29

      Этот Рейнгольд всёпропальщик. Команда идет на 3 месте, проблемы с травмами ведущих игроков, усиления почти никакого не было. И при всех этих трудностях команда не опускается ниже определенного уровня. Слуцкий просто максимум выживает, как САФ в свое время с МЮ. Хотя футбол у ЦСКА конечно трусоватый

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 30 октября 2016, 14:49

      золотые слова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 30 октября 2016, 14:18

      Я канеша рад победе спартака, я рад что спартак ну хоть как то в этом году показывает, что может, и может опять споткнемся где то, но если сейчас говорить о ЦСКА, то как то у них вообще все в кювет, у них всегда трансферы были качественнее чем у нас, 90% игроков не были на 2-3 матча, и трансферная политика была лучше чем у нас, но что твориться там сейчас это вообще неописуемо, команда как то быстро умирает, не лезу я в их кухню но походу там че то горит, и пора тушить.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 30 октября 2016, 14:12

      a pro penalti ni slova )

      1
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 30 октября 2016, 13:20

      Все больше убеждаюсь что Рейнгольд уже стал маразматиком. Какой в песту уровень? Слуцкий играет теми кого ему покупают! Где хоть один игрок, купленный по заказу главного тренера (как Жулиано в Зенит, как Навас и Нобоа в Ростов)? Когда у пельменя хорошие игроки - он выигрывает, когда плохие - летит. Он не делает замены, которые могут как то удивить соперника - лишь по позиции, или чтобы время потянуть. Слуц как баран - у него есть одна схема и он по ней играет. Все уже давно ее выучили - он все равно по ней играет. Проигрывает, но все равно по ней играет. Он загнобил на лавке Мамая, потому что по его представлению тот должен был играть опорника. Он угробил Щенникова, ставя на его место деревянного Набабкина. Он натуральный пельмень.
      К успехам ЦСКА Слуц имеет лишь косвенное отношение. Да возможно провалил команду Гинер, но Гинер эту команду и создал. А когда начались проблему у Гинера, Слуцкий ничего сделать не смог, потому как не мог и раньше. Пять лет я это пишу везде, только гавно в ответ получаю. Жаль что глаза раскрываются у многих только теперь

      6
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      Рейтинг: +115

      slawianka 30 октября 2016, 12:58

      Сборная Слуцкого сломала

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 30 октября 2016, 12:45

      О ёпти,пенсионный фонд футбола...

      Гинер правильно делает,что пытается делать из цска самообеспеченную команду.

      Что будет делать зенит без газпрома? сосать...

      Что будет делать спартак без лукойла? сосать...

      Ну и т.д.

      А то,что у цска сейчас финансовые проблемы,это поправимо,самый затратный проект закончен. Сейчас будет попроще.

      2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 октября 2016, 12:29

      Проблема в обоих.Слуцкий ,как кремлёвские сидельцы,живёт одним днём и совершенно не чешется на перспективу.Один Головин закрепился в составе и всё.Мог бы в каждой выигываемой игре выпускать на замену молодых.И не за 10-15 минут до конца.У Гинера нет денег?Вот и требовал бы у Слуцкера,чтобы тот наигрывал молодых.Не вчера проблемы с деньгами пошли.Глядя на Васярика Березуцкого понимаешь,что его любой рослый защитник с ПФЛ может заменить.Хуже не будет.

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