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Пильгуй: «Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина»

30 октября 2016, 10:38
9

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который потерял место в основном составе команды.

«Говорят, Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина. Я, например, тоже не поддерживаю прически, татуировки, какие-то жесты. То, что свойственно сегодня молодежи. Кажется, мы были немного поскромнее.

Если эти внешние атрибуты становятся главнее футбола, то это начинает влиять на игру. Человек начинает думать, как он выглядит, что о нем думают, модный он или нет. Это уже идет впереди футбола. Однако я близко с Лодыгиным не общаюсь, мне cложно сказать, какой он.

Обратил внимание, что Юрий перестал общаться с прессой, доносить до болельщиков свое мнение и видение ситуации. Надо ли ему выговориться, чтобы вернуть доверие тренеров и фанатов? Тут многое зависит от самого человека. Один может абсолютно спокойно переносить критику и пропущенные голы, а другой замыкается. Конечно, это сказывается и на психике вратаря. Акинфеева, например, ничем не пробьешь. Любую самую явную ошибку он не начинает обдумывать, грузить себя.

Лодыгин, наверное, более ранимый. Надо подходить персонально, нельзя же всех подводить под одну гребенку», – сказал Пильгуй.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (9)
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Serjoga
1477817537
Акинфееву все "по-барабану"! Я имею ввиду отношение к болельщикам! Пресса его распиарила до конца карьеры! Вот вчера он это доказал ("бабочка" от Глушакова)!
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Виталий1
1477817544
Как можно печатать чьё-то мнение, основной смысл которого "наверное", "кажется", "возможно"....?
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Каратель помойников
1477821990
лодыга ранимый))) ну посмешили,бля он что балерина? на у а про то что конифея не пробъёшь? кто его знает,но виду он не подаёт,а пробивали его многие) вчера все всё видели
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Тraumtanzеr
1477822938
Вы там вообще ненормальные что ли все. Какая разница как кто выглядит?Игру смотрите, а не на мужиков пяльтесь.
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dyema
1477824408
Юре начинают не доверять по футбольным причинам, а не за его внешность.
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Vaidos
1477828425
да, чудишь, Юра, чудишь...
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Garrincha58
1477833838
а кто у нас из вратарей не косячит? Джанаев косячит а раньше вообще считался не перспективным когда выгнали из Спартака. Селихов тоже не давно накосячил а Буффон какие ошибки не давно совершил Почему когда Дзюба из пяти стопроцентных моментов ни одного не забивает про него ничего Пильгуй не говорит ведь сам был вратарем Да Лодыгин лимит ошибок уже исчерпал но зачем говорить а кому то писать какая у него прическа или бородка. Пильгуй когда ты играл все носили битловские прически а сейчас все или лысые или ирокезы с бородами но футбол и игра остается как можно больше забить и меньше пропустить вот про что надо писать а ни кто себе на лобке наколом или вставил кое что и куда
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