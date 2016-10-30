Пильгуй: «Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который потерял место в основном составе команды.

«Говорят, Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина. Я, например, тоже не поддерживаю прически, татуировки, какие-то жесты. То, что свойственно сегодня молодежи. Кажется, мы были немного поскромнее.

Если эти внешние атрибуты становятся главнее футбола, то это начинает влиять на игру. Человек начинает думать, как он выглядит, что о нем думают, модный он или нет. Это уже идет впереди футбола. Однако я близко с Лодыгиным не общаюсь, мне cложно сказать, какой он.

Обратил внимание, что Юрий перестал общаться с прессой, доносить до болельщиков свое мнение и видение ситуации. Надо ли ему выговориться, чтобы вернуть доверие тренеров и фанатов? Тут многое зависит от самого человека. Один может абсолютно спокойно переносить критику и пропущенные голы, а другой замыкается. Конечно, это сказывается и на психике вратаря. Акинфеева, например, ничем не пробьешь. Любую самую явную ошибку он не начинает обдумывать, грузить себя.

Лодыгин, наверное, более ранимый. Надо подходить персонально, нельзя же всех подводить под одну гребенку», – сказал Пильгуй.