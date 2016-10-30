Спаллетти: «Сейчас «Рома» в довольно хорошей форме»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти дал оценку игре своей команды в текущем сезоне.

«Иногда у нас проскакивают неожиданные перепады. Сейчас наша команда в довольно хорошей форме. Мы рискуем, делаем это удачно и надеемся добиться серьезных результатов.

Важно сохранять такую форму на протяжении длительного периода. Надеюсь что, нам удастся избежать затяжных спадов. Мы должны играть так же отчаянно и смело, оставаться голодными до побед. Футболисты понимают, что нужно менять, чтобы добиться этих целей. В матче с «Эмполи» мы должны показать, что готовы побеждать», – заявил он.