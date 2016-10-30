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    Алдонин: «ЦСКА проиграл по делу»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 12-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» обыграл армейцев со счетом 3:1.

    «ЦСКА проиграл по делу, «Спартак» был сильнее в этом матче, поэтому нет смысла грустить или злиться. Нужно анализировать и менять игру за счет смены тактики. ЦСКА впереди ничего не создает и сзади много пропускает. Первый гол, безусловно, ошибка Игоря, а потом – проникающие передачи, к которым приводили коллективные ошибки. «Спартак» был ближе к победе, он и победил. Злиться можно только на самих себя.

    «Спартак» обыграл соперника оптимальным составом и качественной игрой в атаке. У хозяев были хорошие исполнители, которые восстановились после травм – Глушаков, Зе Луиш, Промес. Все они сделали результат. У ЦСКА тоже были хорошие моменты, у того же Страндберга. Он был намного опаснее, чем Траоре.

    Ничего еще не потеряно, упущено всего три очка. Хотелось бы отметить шикарную атмосферу на стадионе, 44 тыс. – это эмоционально заряжает футболистов. К настрою армейцев у меня вопросов нет, просто из-за сокращенного состава были ограничены возможности», – сказал Алдонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.10.2016 07:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 30 октября 2016, 11:48

      Слуцкий очень сильный тренер, но ему нужно поменять команду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Пастырь 30 октября 2016, 13:14

      Согласен, пока совсем не згнобили .

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 октября 2016, 10:34

      Всё по делу! У ЦСКА не играли два игрока основы, с ними кони были бы опаснее! Кстати, Промес вчера сыграл на 60% возможностей, он пока не готов!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 октября 2016, 10:06

      Всё правильно и объективно сказал. Спартак правда был лучше. Все лидеры выздоровели и сделали игру. Карлос явно лучше этого африканца. И ничего не потеряно, но с таким составом и игрой как бы вообще мимо кубков не пролететь. Пока только отскоки по 1 мячу на последних минутах в тренде у ЦСКА в этом сезоне, а если соперник упрётся, то и не будет очков. Так что надо и правда что-то менять в зимний перерыв, а то будет кризис как в Локо.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 30 октября 2016, 09:40

      Сплавить БРЕВНО из нападения ЦСКА и всё наладиться.

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 октября 2016, 09:17

      да по моему с оренбургом сложнее было инрать

      -3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 30 октября 2016, 08:54

      Слабое нападение!

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 30 октября 2016, 08:46

      Спартак был сильнее, играл лучше и победил по праву!!!

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 октября 2016, 08:39

      Кони повержены....очень жаль, но свиньи сегодня на коне)))

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 30 октября 2016, 08:36

      Если-бы недотренеришка тряпкослуц давал практику Страндбергу, то и результат мог быть другим. Но это сослагательное наклонение. Вина слуца однозначна. Беги, слуц, беги...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 30 октября 2016, 08:25

      Это точно

      0
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