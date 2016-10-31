Серия А. Гол Квальяреллы помог «Сампдории» обыграть «Интер»

В матче 11-го тура Серии А «Интер» в гостях потерпел поражение от «Сампдории» со счетом 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Фабио Квальяреллы.

Отметим, что миланский клуб имеет в активе 14 очков и занимает в турнирной таблице 11-е место. Кроме того, данное поражение стало для черно-синих пятым в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Команда из Генуи набрала 14 баллов, но по дополнительным показателям проигрывает «Интеру» и располагаются на одну строчку ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

Сампдория – Интер – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Квальярелла, 44.

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