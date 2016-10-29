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    Таски: «В Бундеслиге тоже бывают матчи, когда «подгорает» на трибунах»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениям после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1).

    – ЦСКА слабее или «Спартак» сильнее?

    – Я думаю, что ЦСКА последние годы был очень успешен и силен, в этом году мы выглядим сильнее. Не только из-за того, что мы выиграли этот матч. Мы показываем определенную стабильность, поступательное движение вперед. Также не стоит расслабляться, забывать, что дело еще не сделано.

    – Как оцените атмосферу сегодняшнего дерби по сравнению с матчами Бундеслиги?

    – Конечно, в Бундеслиге тоже бывают такие матчи, когда «подгорает» на трибунах. Но если сравнивать с Бундеслигой, то сегодня все увидели, что нам нечего стесняться, а можно только гордиться, – передает слова Таски корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 22:00
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