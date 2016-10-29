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    Таски: «С самого начала понимал, что мы должны выиграть матч против ЦСКА»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором московский клуб одержал победу над ЦСКА со счетом 3:1.

    – Я думаю, что результат говорит сам за себя. Мы хорошо контролировали мяч, создавали опасные моменты, играли умно и заслужили победу.

    – Сложно ли было вернуться на поле после долгой паузы?

    – Я все-таки уже немолодой футболист. Сумел быстро войти в игру после паузы благодаря своему опыту.

    – В какой момент стало понятно, что «Спартак» победит?

    – Я понимал с самого начала, что мы должны выиграть этот матч. ЦСКА отошел назад, а мы контролировали мяч и игру. Конечно, когда счет стал 2:1, возникло подозрение, что сейчас что-то может пойти не в нашу пользу. К счастью, на табло счет 3:1, который нас полностью устроил, – передает слова Таски корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 октября 2016, 22:39

      Вот для Таски эти дерби вообще до лампочки. Он уже давно жалеет, что купился на этот контракт и хочет свалить в более-менее приличную команду в Европе. А тут точно не Европа

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