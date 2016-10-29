Таски: «С самого начала понимал, что мы должны выиграть матч против ЦСКА»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором московский клуб одержал победу над ЦСКА со счетом 3:1.

– Я думаю, что результат говорит сам за себя. Мы хорошо контролировали мяч, создавали опасные моменты, играли умно и заслужили победу.

– Сложно ли было вернуться на поле после долгой паузы?

– Я все-таки уже немолодой футболист. Сумел быстро войти в игру после паузы благодаря своему опыту.

– В какой момент стало понятно, что «Спартак» победит?

– Я понимал с самого начала, что мы должны выиграть этот матч. ЦСКА отошел назад, а мы контролировали мяч и игру. Конечно, когда счет стал 2:1, возникло подозрение, что сейчас что-то может пойти не в нашу пользу. К счастью, на табло счет 3:1, который нас полностью устроил, – передает слова Таски корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.