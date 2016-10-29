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    Тошич: «У Слуцкого три чемпионства за четыре сезона. Удивлен претензиями к нему»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3).

    – После гола, который мы забили, имели еще один хороший момент. Жалко, что пропустили третий мяч, после этого игра закончилась.

    – Можно сказать, что пауза в игре стала ключевой?

    – Я бы не сказал, что эта пауза была ключевая. «Спартак» сегодня победил заслуженно. Они играли дома, а у нас не все хорошо получается. Но это не первый раз, когда у нас возникает определенный спад. В этом году тоже самое. Мы много раз показывали, что это не будет ключевым фактором по ходу сезона. Уверен, что нам просто надо выиграть одну игру, дальше все будет лучше.

    – Разговоры по поводу Слуцкого сказываются на команде?

    – Удивлен, что есть какие-то претензии к нашему тренеру. За последние четыре сезона у нас три чемпионских титула. Что еще нужно выиграть, чтобы нормально относились к человеку, который все отдает за этот клуб? Бывают такие моменты, когда просто не получается. Никакой паники. Ничего страшного не происходит.

    – Можно сказать, что ЦСКА проиграл из-за потерь в центре поля?

    – Это важный фактор. Без Дзаги и без Ромы очень тяжело играть. Но что делать? Нужно продолжать играть без них.

    – Моральный дух в команде не сломлен?

    – Нет. Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку». Бывают такие моменты. Надо забыть эту игру и думать о «Монако».

    – При счете 3:1 было ощущение, что можно отыграться?

    – Еще при счете 2:1 у нас была пара хороших атак, которые могли привести к забитому мячу. Когда же пропустили еще, попробовали изменить игру и забить, но не получилось. Игра так и закончилась, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 20:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 30 октября 2016, 16:08

      Заявления болельщиков ЦСКА о Слуцком не делают им чести.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 октября 2016, 09:25

      когда то и Олег Иванович был на вершине,но время идет и когда то надо уходить
      слуцкий чем то на адвоката походит-старпёров выпустил и думает они вечные,а молодёжь гниёт на скамейке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 30 октября 2016, 08:17

      Болею за спартак, но считаю что на Слуцкого валят зря. Ему правда Страндберга раньше наигрывать надо было. Ведь "Вагнеры" то же не вечные бывает и уходят.

      0
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 29 октября 2016, 21:37

      Не думаю, что Слуцкий перестал разбираться в футболе. Но, возможно, (сужу, в том числе и по играм сборной) он стал увлекаться чужими схемами, м.б. даже чуждыми.

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 29 октября 2016, 21:37

      точно Зоран подметил после игры со Спартаком все встанет на свои места)))), отрыв в 7 очков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 29 октября 2016, 21:09

      Реально удивляет истерия некоторых армейских болельщиков по отношению к своему тренеру. Ну, нельзя же постоянно быть Чемпионом. Надо быть реалистами. У команды сейчас идет смена поколений, это традиционно тяжелый период для любого клуба, плюс два очень сильных игрока Еременко и Дзагоев сейчас не в игре. Поддержите Слуцкого, он очень хороший тренер, добившийся с клубом больших успехов.

      8
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > oyabun 29 октября 2016, 21:22

      ты уже жахнул за Спартак и БАварию)?

      4
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      ...
      Рейтинг: +25035

      bset > oyabun 29 октября 2016, 22:31

      Почему не все болельщики Спартака такие адекватные?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > bset 29 октября 2016, 23:00

      Потому что вы своим поведением вызываете лишь агрессию и не более того.Сам то какой мягкий стал после того как команда продула,вот прежде чем говорить за других в себе и своих разберись сначала.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 20:58

      А у меня уже 35 игра без голов.

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Диктор 30 октября 2016, 10:11

      +++

      0
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