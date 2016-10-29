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    Матч против «Спартака» – 500-й для Акинфеева за ЦСКА

    Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева сегодняшний поединок 12-го тура РФПЛ со «Спартаком» станет 500-м официальным матчем в составе армейского клуба. Ранее стало известно, что 30-летний страж ворот начнет игру с красно-белыми с первых минут.

    В 499-ти встречах за красно-синих Акинфеев 432 раза не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, вратарь заработал 26 желтых и две красных карточки. Цвета ЦСКА футболист защищает с 2003 года. Также ему принадлежит рекорд по количеству матчей за один клуб в чемпионате России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 17:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 19:55

      Плохой юбилей(((

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 29 октября 2016, 18:01

      Исходя из написанного следует, что у Акинфеева 67 сухих матчей в карьере!!! Мне кажется это вопиющая лож!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 > ivan199103 29 октября 2016, 18:58

      432 это пропущенные голы, а сухих матчей за клуб у него 204

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 29 октября 2016, 17:29

      Без гола не уйдет

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alll-1 29 октября 2016, 17:33

      Это же не Лига Чемпионов...))

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 29 октября 2016, 17:28

      Ну только из-за юбилея должны сегодня нытиков выиграть.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 октября 2016, 17:28

      Раз такое дело, то Спартаковцы просто обязаны поздравить Конифеева любимыми бабочками ))

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