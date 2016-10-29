Матч против «Спартака» – 500-й для Акинфеева за ЦСКА

Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева сегодняшний поединок 12-го тура РФПЛ со «Спартаком» станет 500-м официальным матчем в составе армейского клуба. Ранее стало известно, что 30-летний страж ворот начнет игру с красно-белыми с первых минут.

В 499-ти встречах за красно-синих Акинфеев 432 раза не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, вратарь заработал 26 желтых и две красных карточки. Цвета ЦСКА футболист защищает с 2003 года. Также ему принадлежит рекорд по количеству матчей за один клуб в чемпионате России.