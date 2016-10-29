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    Гусев: «Стоит лишь обыграть «Спартак», и ЦСКА снова окажется в лидерах»

    Бывший хавбек ЦСКА Ролан Гусев подчеркнул, что армейцы смогут добыть победу над «Спартаком» в сегодняшнем поединке 12-го утра РФПЛ, несмотря на все кадровые проблемы. Напомним, у красно-синих по разным причинам не сыграют полузащитники Алан Дзагоев и Роман Еременко. У красно-белых же под вопросом участие во встрече Дениса Глушакова, Квинси Промеса и Зе Луиша.

    «У ЦСКА есть большие кадровые проблемы: выбыли из строя Еременко и Дзагоев. В целом, их можно заменить, но, насколько эти замены будут равноценными, – вопрос, ведь Роман и Алан могли выступить и в нападении, и в обороне. Например, Траоре пока не хватает сыгранности. Армейцы показывали другой футбол до его прихода. Был Муса, который отлично открывался, много работал, демонстрировал иные скорости. Ласина, напротив, не делает столь разнообразных ходов и вариаций. Головин и Натхо тоже стараются, но по уровню мастерства уступают.

    Даже с учетом всех проблем армейцев, еще не произошло ничего страшного. Стоит лишь обыграть «Спартак», и они снова окажутся в лидерах. Всем необходимо успокоиться. Думаю, ЦСКА победит – 2:1», – сказал Гусев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 29 октября 2016, 17:30

      если армейцы выиграют и воспрянут духом ,то смогут лидерами стать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 16:52

      Разница 4 очка о каком лидерстве он говорит?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 15:35

      Опять предположения из разряда : если-бы у бабушки был..... и т.д.)))

      -1
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