Сампаоли: «Не стоит опережать события и говорить о победе «Севильи» в Примере»

Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли не считает, что сейчас следует говорить о возможной победе его команды в чемпионате Испании. Напомним, что по итогам восьми туров андалусийцы занимают второе место в турнирной таблице.

«Не стоит опережать события и говорить о победе «Севильи» в Примере. Пока слишком далеко до конца сезона. В лиге есть три команды, которые выделяются на фоне остальных. Будет очень трудно регулярно составлять им конкуренцию. Победа над «Атлетико» еще не значит, что мы закончим чемпионат в первой тройке. Мы должны показывать свой футбол на любом стадионе», – сказал он.