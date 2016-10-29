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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Бернли» и другие результаты

    В матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» и «Лестер», обменявшись забитыми мячами, сыграли вничью – 1:1. Гол в составе «лис» на свой счет записал бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.

    В других встречах «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Бернли», «Мидлсбро» оказался сильнее «Борнмута», «Уотфорд» одолел «Халл Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 19; 0:2 – Агуэро, 28; 0:3 – Гюндоган, 70; 0:4 – Гюндоган, 90.

    Манчестер Юнайтед – Бернли – 0:0

    Удаление: Эррера, 68 – нет.

    Мидлсбро – Борнмут – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рамирес, 39; 2:0 – Даунинг, 56.

    Тоттенхэм – Лестер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Янссен, 44 (с пенальти); 1:1 – Муса, 48.

    Уотфорд – Халл Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Доусон, 82 (в свои ворота).

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    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 18:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 октября 2016, 20:26

      Клаттенбург сука первостепенная!!! Гори в аду за такую срань!!! Мало того что Бёрнли походу душу дьяволу продали за такой лютый отскок, так ещё и матрас оказался просто шлюхой! Причём он постоянно топит МЮ в любых матчах, абсолютно любых!!! 35 ударов по рамам и ни одного мяча! Это какая-то мистика!

      1
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 29 октября 2016, 19:07

      Бёрнли отдельный респект!!!!

      0
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      Рейтинг: +6

      United1488 > Sedoi_Goblin 29 октября 2016, 20:13

      судье слепому отдельный респект

      -2
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 29 октября 2016, 19:05

      Балерины кривоногие.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 29 октября 2016, 19:05

      Вот почему АПЛ самая интересная лига. Даже аутсайдер может дать бой великому Бернли

      1
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 29 октября 2016, 19:04

      Ман.Юнайтед, вы ох*ели? Вы тупо на классе три очка брать были должны!!

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Sedoi_Goblin 29 октября 2016, 19:06

      класс? откуда...

      -2
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin > iron_Savior 29 октября 2016, 19:08

      По составу... Как минимум....

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 29 октября 2016, 18:54

      АПЛ. «Лестер» подели очки с «Лестером»-это как?

      0
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