АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Бернли» и другие результаты

Клаттенбург сука первостепенная!!! Гори в аду за такую срань!!! Мало того что Бёрнли походу душу дьяволу продали за такой лютый отскок, так ещё и матрас оказался просто шлюхой! Причём он постоянно топит МЮ в любых матчах, абсолютно любых!!! 35 ударов по рамам и ни одного мяча! Это какая-то мистика!
В матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» и «Лестер», обменявшись забитыми мячами, сыграли вничью – 1:1. Гол в составе «лис» на свой счет записал бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.
В других встречах «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Бернли», «Мидлсбро» оказался сильнее «Борнмута», «Уотфорд» одолел «Халл Сити».
Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур
Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Агуэро, 19; 0:2 – Агуэро, 28; 0:3 – Гюндоган, 70; 0:4 – Гюндоган, 90.
Манчестер Юнайтед – Бернли – 0:0
Удаление: Эррера, 68 – нет.
Мидлсбро – Борнмут – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рамирес, 39; 2:0 – Даунинг, 56.
Тоттенхэм – Лестер – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Янссен, 44 (с пенальти); 1:1 – Муса, 48.
Уотфорд – Халл Сити – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Доусон, 82 (в свои ворота).