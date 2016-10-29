Примера. «Атлетико» одолел «Малагу» и поднялся на второе место

В матче 10-го тура Примеры «Атлетико» в непростой борьбе обыграл «Малагу» со счетом 4:2. Дубли в составе победителей на свой счет записали Кевин Гамейро и Янник Феррейра-Карраско.

Отметим, что благодаря этой победе мадридский клуб, набравший 21 очко, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Атлетико – Малага – 4:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Феррейра-Карраско, 7; 1:1 – Рамирес, 31; 2:1 – Гамейро, 24; 3:1 – Гамейро, 44; 3:2 – Камачо, 64; 4:2 – Феррейра-Карраско, 87.

Удаления: Савич, 60 – Кастро, 88.

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