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Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Материалы

Атлетико - Малага

29.10.2016, Суббота, 19:30 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Примера, 10 тур Атлетико - Малага
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 19:15 Атлетико 1:0 Малага
16 тур
20 декабря, воскресенье 22:30 Малага 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 19:00 Малага 2:2 Атлетико
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Атлетико 3:1 Малага
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:1 Малага
18 тур
4 января, суббота 19:00 Малага 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Малага 0:0 Атлетико
7 тур
7 октября, воскресенье 23:30 Атлетико 2:1 Малага
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Атлетико 2:1 Малага
18 тур
8 января, воскресенье 01:00 Малага 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 22:00 Атлетико 0:3 Малага
16 тур
19 декабря, воскресенье 21:00 Малага 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Малага
1 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Малага 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 19:00 Малага 1:1 Атлетико
1 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Атлетико 4:0 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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