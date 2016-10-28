Аршавин: «У «Спартака» не чемпионский состав. К сожалению, я видел их игру с АЕКом»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» и составе москвичей.

«К сожалению, я видел игру «Спартака» с АЕКом, видел матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом», видел игру на Кубок, которую они проиграли «СКА-Хабаровску». С «Краснодаром» и «Локомотивом» «Спартак» выглядел внушительно, но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у «Спартака» не чемпионский состав.

Я, конечно, болею за «Зенит», но, несмотря на это, мне все равно больше нравится его футбол, наравне с ЦСКА. Интересно наблюдать за «Ростовом», потому что он играет нетрадиционную для нынешнего футбола схему 3-5-2 с не самыми сильными футболистами, при этом он добивается результата. У команды есть свой почерк, за ней интересно наблюдать», – сказал Аршавин.