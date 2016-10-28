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  • Аршавин: «У «Спартака» не чемпионский состав. К сожалению, я видел их игру с АЕКом»

Аршавин: «У «Спартака» не чемпионский состав. К сожалению, я видел их игру с АЕКом»

28 октября 2016, 19:07
11

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» и составе москвичей.

«К сожалению, я видел игру «Спартака» с АЕКом, видел матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом», видел игру на Кубок, которую они проиграли «СКА-Хабаровску». С «Краснодаром» и «Локомотивом» «Спартак» выглядел внушительно, но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у «Спартака» не чемпионский состав.

Я, конечно, болею за «Зенит», но, несмотря на это, мне все равно больше нравится его футбол, наравне с ЦСКА. Интересно наблюдать за «Ростовом», потому что он играет нетрадиционную для нынешнего футбола схему 3-5-2 с не самыми сильными футболистами, при этом он добивается результата. У команды есть свой почерк, за ней интересно наблюдать», – сказал Аршавин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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oyabun
1477672055
Оппачки! Это кто это там глубокомысленно вякает? Футболист, просравший всю свою карьеру из-за патологоческой лени? Кто угодно здесь может выражать свои замечания по Спартаку, если это уважаемый всеми человек типа Бубнова, Ловчева или Рейнгольда, но не такой вот игрочишка казахского чемпионата.
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VVM1964
1477672231
ХА - ХА - ХА . УЖ НЕ ХОЧЕТ ЛИ СЕБЯ ПРЕДЛОЖИТЬ - В КАЧЕСТВЕ УСИЛЕНИЯ ?
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GorovoyKirill
1477674416
А я видел игру Аршавина против Ордабасы. И лучше бы он помолчал
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shish_414
1477675286
а я видел, как зенит сначала от маккаби 3 хапнул, а потом от анжи за два матча 6))))
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Сармат Ростов
1477676895
Казах заговорил ))) Овец пасёт, а всё туда же)))
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Небесная
1477685425
У болел спартака геморрой не вылез ещё? а то так все усираетесь от слов Аршавина
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akku
1479572643
Ну вот и ещё один ,,эксперт,, нарисовался.
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Zeff
1479624655
С АЕКом показательная игра. Спартак сыграл в свою силу. В ЧР то, их судьи за уши тянут. Если что не так, вся спартаковская камарилья устраивает вселенский вой.
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