Окриашвили: «Российский чемпионат сильнее украинского и бельгийского»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, выступавший ранее за донецкий «Шахтер» и «Генк», рассказал о сильном уровне игроков в российской Премьер-лиге.

– Украина, Бельгия, Россия – чей чемпионат сильнее?

– Безусловно, российский. В Бельгии и Украине есть три-четыре клуба, которые претендуют на медали, все остальные команды существенно им уступают. В России тоже есть свои традиционные фавориты, но тут и уровень игроков повыше, и практически каждый в состоянии отобрать очки у гранда. Здесь проходных матчей не бывает.