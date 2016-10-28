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  • Болельщики «Зенита» создали петицию с просьбой выставить Лодыгина на трансфер

Болельщики «Зенита» создали петицию с просьбой выставить Лодыгина на трансфер

28 октября 2016, 14:16
33

Поклонники «Зенита» создали петицию с требованием выставить на трансфер голкипера петербургской команды Юрия Лодыгина.

«На протяжении нескольких последних месяцев Юрий Лодыгин совершил огромное количество ошибок, отражающихся на финальном счете игр «Зенита». Своим непрофессионализмом Юрий порочит честь великого клуба. Игра всей команды изменится, в случае если на последнем рубеже обороны будет стоять человек, на которого можно положиться.

Последней каплей стали грубейшие оплошности вратаря, допущенные в кубковой игре с махачкалинским «Анжи», которую клуб проиграл со счетом 0:4, досрочно завершив выступления в турнире в 1/8 финала.

Абсолютное большинство болельщиков «Зенита» поддерживает данную инициативу. Считаю необходимым привлечь внимание руководства клуба», – говорится в петиции, созданной на сайте change.org.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (33)
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APchelov
1477655740
Вот народу делать-то нечего. Тренеру и без петиции всё видно. Кстати, защита тоже не блещет
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mgordeev
1477655807
Гениальная идея, а что бы не создавать петицию по составу на каждую игру? И на тренере сэкономите.
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Freyk
1477656830
Мда уж. В результатах Юры ничего хорошего нет, конечно, но болельщики клуба в нем души не чаяли еще 2 года назад, а теперь такая агрессия.
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Патриот_Руси
1477657017
Юра отличный кипер. Фанаты олени
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dyema
1477658034
Ну насчёт петиции это сгоряча, да и сомнительно очень (см. источник), а на лавке посидеть или в Зените-2 поиграть для профилактики вполне.
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Lenin26
1477662583
Юра допускает ошибки в простых ситуациях, для игрока клуба играющего в ЛЧ и ЛЕ это не допустимо, + к нему добавить Нету.С тем же успехом на месте Нету может играть защитник из Зенит 2. Даже Нико сыграв всего лишь 2 игры после долгой паузы выглядит куда надёжней.
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alp
1477663164
какой то петух кузьмовый намарал в интернете.
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Serjoga
1477664769
А кому он нужен на трансферном рынке? В России у клубов вратари нормальные!
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Гаскойн
1477665873
Я думал,что новый тренер у бомжей сразу этого блатного за лавку задвинет...
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edw7777
1477672705
Глупо и жестоко! Не помнит русский добра.
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