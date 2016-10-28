Болельщики «Зенита» создали петицию с просьбой выставить Лодыгина на трансфер

Поклонники «Зенита» создали петицию с требованием выставить на трансфер голкипера петербургской команды Юрия Лодыгина.

«На протяжении нескольких последних месяцев Юрий Лодыгин совершил огромное количество ошибок, отражающихся на финальном счете игр «Зенита». Своим непрофессионализмом Юрий порочит честь великого клуба. Игра всей команды изменится, в случае если на последнем рубеже обороны будет стоять человек, на которого можно положиться.

Последней каплей стали грубейшие оплошности вратаря, допущенные в кубковой игре с махачкалинским «Анжи», которую клуб проиграл со счетом 0:4, досрочно завершив выступления в турнире в 1/8 финала.

Абсолютное большинство болельщиков «Зенита» поддерживает данную инициативу. Считаю необходимым привлечь внимание руководства клуба», – говорится в петиции, созданной на сайте change.org.