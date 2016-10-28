Романцев: «Каррере нужно выиграть чемпионат 10 раз, прежде чем со мной общаться»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что не желает общаться с нынешним наставником красно-белых Массимо Каррерой до тех пор, пока тот не выучит русский язык.

— Если бы у вас была возможность пообщаться с Массимо Каррерой, какой бы совет вы ему дали?

— Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика — ни за что. Как русский изучит — сам приду и пообщаюсь.

— Может, посоветовали бы закрыть какую-то позицию точечным приобретением?

— Даже не знаю, пока все в команде в порядке? – цитирует слова Романцева Russia Today.