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  • Романцев: «Каррере нужно выиграть чемпионат 10 раз, прежде чем со мной общаться»

Романцев: «Каррере нужно выиграть чемпионат 10 раз, прежде чем со мной общаться»

28 октября 2016, 14:06
19

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что не желает общаться с нынешним наставником красно-белых Массимо Каррерой до тех пор, пока тот не выучит русский язык.

— Если бы у вас была возможность пообщаться с Массимо Каррерой, какой бы совет вы ему дали?

— Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика — ни за что. Как русский изучит — сам приду и пообщаюсь.

— Может, посоветовали бы закрыть какую-то позицию точечным приобретением?

— Даже не знаю, пока все в команде в порядке? – цитирует слова Романцева Russia Today.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (19)
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С-Пб on-line
1477653325
Пока не купит 10 чемпионатов подряд
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Loko_Roma
1477657549
Топик питушни ☻
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zigbert
1477657932
Зачем так резко?
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СМЕРШiРУ
1477660316
Уважаемый (хотя после таких слов какой ты на хрен уважаемый) господин Романцев. Судя по всему ты всегда был таким скользким типом... Думаю что не только я болельщик Спартак с более чем 20-ти летним стажем перестал тебя уважать но и для большинства спартаковцев, Романцев и Спартак больше не одно целое. Позор! Видно и вправду совсем мужик мозги пропил!.....
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alp
1477662829
оборзел совсем романцев..
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polyshuk23
1477663781
Романцев ты сам тренер ни очем пришел на все готовое после Бескова ,если не Басков то ты бы не выигрывал нечего у тебя психология и философия к футболу слабая :))
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stream15
1477663793
Каррера бромонтан не употребляет и другим не дает.
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Обер-КанцлерЪ
1477665839
рядом новость: Булыкин: «Дзюбе нужно стать чемпионом и поиграть за границей, чтобы превзойти меня». Вопрос: Романцев с Булыкиным бухал или каждый по-своему ???
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ivanthebest
1477676477
Неуважение это когда Ломбертс играет в бомжатне тысячу лет, чисто за бабло, но так и не может ничего путьнего связать и сказать. А когда человек в стране только пару-тройку месяцев и не знает язык, это вполне нормальная ситуация. Требовать от Карреры чтобы тот сразу же выучил русский это явный перебор...
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mihail200606
1477676727
если человек дает результат какая разница на каком он говорит... Романцев чтото много из себя возомнил. сам еле еле связно по русски разговаривает..
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