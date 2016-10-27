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    РФПЛ обсудит варианты изменения лимита на легионеров в январе

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в январе будут обсуждены варианты изменения лимита на легионеров. Напомним, на данный момент в матче чемпионата России на поле могут находиться не более шести легионеров.

    «Как уже говорил президент РФС, вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко, до конца текущего чемпионата лимит останется неизменным. В соответствии со «Стратегией развития футбола до 2030 года», в январе пройдет конференция РФС, на которой планируется утверждение основных направлений развития профессионального российского футбола, в том числе рассмотрение вариантов лимита», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    27.10.2016 17:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 10:06

      Опять будут шило на мыло менять и никакого толку.
      Систему подготовки молодых менять надо и потолок зарплат вводить.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 27 октября 2016, 19:13

      Скоро все легионеры(на данный момент)получат российские паспорта,а наши как не хотели играть так и не будут хотеть играть,так чтоб совсем не загубить наш футбол и молодых наших игроков,лимит отменять надо рано или поздно,но лучше рано...

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 27 октября 2016, 18:40

      Когда ж этот мудок покинет рфс он уже там всем надоел старую схему весна-осень не возврощает и лимит не уберает и с этим лимитом просто. Молодым парням развиваца не могут

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