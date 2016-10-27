Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко: «Путин приказал гнобить Ващука как будущего лидера Украины»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Владислава Ващука. Напомним, украинский футболист заявил, что Червиченко выгнал его из московского клуба в связи с подозрением в сдаче матча.

    «Не хочу тратить время ни на Ващука, ни тем более на его посты. У них вся страна живет в Facebook. Пусть Ващук рассказывает, что хочет. Пусть говорит, что с паяльником бегал. Мне уже тогда Владимир Путин приказывал Ващука гнобить как будущего лидера Украины. Уже тогда в «Спартаке» был антиукраинский заговор», — пошутил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2016 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 27 октября 2016, 21:14

      Щас слеплю комок из дерьма и тоже в кого-нибудь брошу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 октября 2016, 20:34

      что за бред?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11375

      alp 27 октября 2016, 20:23

      Ловко он ващука затроллил ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 октября 2016, 19:49

      Паскудная заметка.

      -"Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко

      -"экс-игрок красно-белых Владислав Ващук"

      - "украинский футболист заявил, что Червиченко выгнал его из московского клуба"

      Многовато дерьма для футбольного сайта - укры, москали, путины и антиукраинский заговор... Дайте этого ссаного писателя-сволочь хоть за горло подержать!!! Бомбардир, фильтруй вдёргивания из текста! Смотри, что и как публикуешь! Без ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 27 октября 2016, 19:40

      Ге,Червяк точно идиот!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 27 октября 2016, 18:55

      и правильно..реагировать на всяких шестерок ..остается просто пияриться им..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 27 октября 2016, 18:57

      а путина зря вмешал тут..тоже пиярство..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 27 октября 2016, 18:52

      Говно ты русское - червиченко!!! -пошутил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 октября 2016, 18:28

      Пост о футболе вышел,а он провел политическое сравнения стран,идиот!)



      Многие готовы на одной воде сидеть,только с вами шестерками на одном поле не оказаться.

      Стандартный ватный высер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 27 октября 2016, 18:25

      ну что за ахинея то!!! Ващук уже был одним из ведущих, Спивака, Горшкова, Парфенова, Калиниченко не надо было гнобить!???? идиот жирный

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 18:22

      УРОД

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11