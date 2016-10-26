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    Грасия: «Не случайно «СКА-Хабаровск» выбил «Спартак», это сильная команда»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» (1:0).

    «Задача была пройти дальше, и мы с ней справились. Это кубковый матч, и тут иногда надо пройти через такие сложные игры. Мы рады. Не случайно в предыдущем раунде они выбили «Спартак», это сильная команда. Тем более после удаления они ушли в оборону всей командой и играли еще плотнее. Вскрывать такие команды очень сложно. Контратаки в таких ситуациях – это один из вариантов, но мы создали много моментов и в позиционном нападении.

    Нестеренко? Мы ему доверяем, поэтому и поставили сегодня. Но не стоит преувеличивать его игру. Он вступил в игру два раза. Я ценю его работу. Я сегодня не планировал каких-то замен. Первая была вынужденной: Устинов висел на желтой карточке. Рочина и Жонатас вышли, потому что это было продиктовано игрой. Если бы мы забили раньше, то замены были бы другие.

    Усилил бы «Рубин» кто-то из «СКА-Хабаровск»? Не знаю, я пока хочу, чтобы мои игроки действовали лучше, и никого покупать не планирую.

    Тренер соперника сказал, что судья вернул долг «Рубину»? Я желаю им удачи в своем турнире и отдаю должное за то, что они прошли так далеко. Решения судьи всегда влияют на ход игры. В Грозном я испытывал гордость за свою команду», – сказал Грасия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2016 23:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +390

      fantom23 27 октября 2016, 05:14

      Жаль "Армейцев"!!!Судье "спасибо" за матч.....

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 27 октября 2016, 00:12

      все по делу

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 26 октября 2016, 23:18

      А я считаю, что случайно. Просто недонастроился Спартак и не повезло. Ведь второй Спартак 2:0 их обыграл

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Filllllll 27 октября 2016, 00:55

      Спартак на первом месте - вот это случайность. А СКА достаточно крепкая команда, при небольшом бюджете. Зря дальневосточные команды недооценивают, они всегда могут дать бой.

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