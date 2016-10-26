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    Врба: «В России детских тренеров интересуют результаты. В Европе дети играют в свое удовольствие»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба на встрече с сотрудниками клубной академии поделился мнением о работе с детьми.

    «Я заметил, что в России детских тренеров очень интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их не ругают, не мучают силовыми тренировками. В Чехии проехать сто километров на автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно!

    В Чехии 11 на 11 на большом поле начинают играть после 13 лет. У вас переходят в 12. Самое главное для игрока 12–13 лет что? Техника, умение обращаться с мячом. Тактическим нюансам, силовой выносливости его еще научат. Важно, научить его обращению с мячом. А где больше касаний мяча? На большом поле или маленьком? Конечно, на маленьком. Поэтому до 13–14 лет у нас играют 8 на 8», – сказал Врба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    26.10.2016 21:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 27 октября 2016, 08:01

      Это он по детской академии Анжи сделал выводы , думаю по России везде по разному.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:38

      Лучше не надо об удовольствиях европейских детей, ага.

      -3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 26 октября 2016, 22:17

      Говорит толковие всех российских футбольных чиновников.
      Ps:И Эстонских тоже)))

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      Рейтинг: +1191

      ttter > ttter 26 октября 2016, 22:21

      Российских
      Ps:Если задел кого-то извините,я не специально.Просто у компьютерной программы T9 немного своё видение.Извените,Пожалуйста.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ttter 26 октября 2016, 22:40

      ТолковЕе, извИните

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      Рейтинг: +1191

      ttter > Aztec58 26 октября 2016, 23:32

      Спасибо

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 26 октября 2016, 22:13

      Да, у на с в России тренировки во многих клубах на очень низком уровне, особенно в средних городских командах+ низкие квалификации у тренеров. Мало внимания уделяется индивидуальной работе с мячом, выполнению каких-то технических упражнений, тренеров интересует только результат, в следствие чего ругаются на юных футболистов когда те пытаются проявить индивидуальные действия. Поэтому деревяшки и вырастают в большинстве своем) Футбол у нас в России ставится реакционный - игра идет от соперника, индивидуальные и нестандартные действия пресекаются тренерами.
      А в большой клуб (футбольную школу) попадают единицы талантливых ребят, потому что система скаутская не развита да и школ мало + деньги решают многое. Лет 8 назад моего друга не взяли в футбольную школу одной известной команды, не дали шанса проявить себя. Но за денежку пожалуйста (или по связям), играй, а там таких половина было, и играли не особо хорошо. Системы нет к сожалению. Будем надеяться на лучшее, определенные сдвиги есть- строятся зеленки, постепенно увеличивается количество футбольных школ.

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