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    Полузащитник «Спартака» Фернандо считает матч против ЦСКА Эль Класико

    Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, матч состоится 29 октября в 18:00 по московскому времени.

    – Это будет ваше первое дерби «Спартак» – ЦСКА. С каким дерби можете его сравнить и какое у вас ощущение перед матчем в целом?

    – Мы готовимся в плановом режиме. Игра будет тяжелая. Атмосфера дома у нас прекрасная. На выездах из моего опыта выступления в чемпионате России атмосфера разная. Если сравнивать с другими матчами по значимости, можно сказать, что это Эль-Класико. Такие игры если в каждом чемпионате: Бразилии, Италии… Это значимое дерби, соперники которого занимают высокие места в чемпионате.

    – Вы перечислили некоторые качества ЦСКА. Кроме того, присутствие Вернблума делает эту команду жесткой. Готовы к жесткости, к тому, что игра станет настоящей рубкой?

    – Тот момент, который вы отметили, является фактором, помогающим ЦСКА играть. Армейцы мало пропускают. Анализ проведем позже и узнаем, чего стоит опасаться, на какие слабые стороны давить, чтобы развалить игру соперника. Но нужна концентрация на протяжении всего матча, все решат мелкие эпизоды, из которых сложится игра. Нам важно не уступить в жесткости и других факторах.

    – В Италии вы часто били издали и успешно, а сейчас наносите меньше таких ударов. Это тренерская установка?

    – Я часто помогаю в обороне и больше концентрируюсь на этом. В России много команд, которые вынуждают серьезно концентрироваться на обороне. Это лишает возможности бить по воротам. Но те, кто играет с нами с позиции силы (ЦСКА, «Зенит», «Краснодар»), развязывают мне руки и уже можно наносить удары по воротам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2016 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 октября 2016, 14:24

      Боюсь что 0-4 пятачки уже не получат на открывашке. ЦСКА, без ключевых игроков. Надо хоть 3-0 натянуть пятачков...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 октября 2016, 19:17

      Сдаётся мне, это будет скучнейшая игра

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > APchelov 26 октября 2016, 20:51

      Да хорош тебе... За все время помню только одно скучное дерби! Единственное что, кони действительно будут сушить игру...

      -1
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      Рейтинг: +13

      DOMENSO 26 октября 2016, 17:09

      Ничто не важно

      0
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