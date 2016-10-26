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  • Моуринью считает, что из Погба получится феноменальный центральный защитник

Моуринью считает, что из Погба получится феноменальный центральный защитник

26 октября 2016, 13:19
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о полузащитнике своей команды Поле Погба. По мнению специалиста, француз прекрасно смотрелся бы на позиции центрального защитника.

«Он может сыграть на стольких позициях. Но проблема не в позиции на поле и не в тактике. Трудность в том, что любому, кто перебрался из чемпионата с другими стилем игры, нужно время, чтобы вернуться к своему уровню, особенно сложно это сделать полузащитникам. Тяжело играть и адаптироваться в новой реальности, но он феноменальный игрок, у него невероятный потенциал. У Погба впереди годы, чтобы добиться прогресса в игре, так что надежды и инвестиции клуба связаны с этим – это суперфутболист на следующие семь-восемь лет.

Он становится лучше на каждом уровне. Этого мы и ждем. Мы не ждем, что Поль на следующий день после своего приезда будет показывать невероятный футбол. Мы верим в него и стараемся оказать необходимое доверие. Погба – очень уверенный в себе парень. Так что мы хорошо справляемся с критикой. Он знает, кто такие критики.

Он топ-футболист. Думаю, он может стать феноменальным центральным защитником – с его пасом, игрой в воздухе, с такой ловкостью при его габаритах, с умением играть в обороне и выходить с мячом из защиты», – сказал португальский наставник.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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panmon
1477478261
Так оказывается вы защитника прикупили! А он то и не знает! То то вы пропускаете так много если защитник все в центре поля бегает!
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zatonn
1477478798
Ну тогда надо вернуть Швайни в основу и поставить в ворота, а де Хеа в опорную зону или в нападение! А чего, гулять так гулять!
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cska-62
1477482781
В одном он прав: потенциал Погба огромен, и он может сыграть на разных позициях. Удобнее же всего ему было играть в "Юве" в полузащите слева... И играть он мог как повыше, так и пониже... Впрочем, из Погба может получиться универсал. Пока он молод, всё возможно.
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kykyi
1477484704
Защитник? Баий травмировался, вот и запел Маур, у него точно истерика.
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ivanthebest
1477487972
Всё верно сказал, надо Погбиньо дать время... А по поводу защитника, так не будьте асталопами, видно же что сказал, чтобы его поддержать, что типо может сыграть даже там и будет круто смотреться...
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трениришко
1477490306
А из Руни вратарь
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Juve1897
1477492978
Трудность в том, что любому, кто перебрался из чемпионата с другими стилем игры, нужно время, чтобы вернуться к своему уровню, Ну он дурак-нет!? К какому уровню Погба должен вернуться если он играл на высочайшем уровне как раз в другом чемпионате!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1477493224
Жозе совсем поплыл.
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Psih86
1477494803
А мне кажется он скоро станет новым Баллотели!!!Что то я пропустил момент когда Погба топом стал,обычный средненький игрок,а понтов и пиара полные штаны!!!
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