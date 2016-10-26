Моуринью считает, что из Погба получится феноменальный центральный защитник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о полузащитнике своей команды Поле Погба. По мнению специалиста, француз прекрасно смотрелся бы на позиции центрального защитника.

«Он может сыграть на стольких позициях. Но проблема не в позиции на поле и не в тактике. Трудность в том, что любому, кто перебрался из чемпионата с другими стилем игры, нужно время, чтобы вернуться к своему уровню, особенно сложно это сделать полузащитникам. Тяжело играть и адаптироваться в новой реальности, но он феноменальный игрок, у него невероятный потенциал. У Погба впереди годы, чтобы добиться прогресса в игре, так что надежды и инвестиции клуба связаны с этим – это суперфутболист на следующие семь-восемь лет.

Он становится лучше на каждом уровне. Этого мы и ждем. Мы не ждем, что Поль на следующий день после своего приезда будет показывать невероятный футбол. Мы верим в него и стараемся оказать необходимое доверие. Погба – очень уверенный в себе парень. Так что мы хорошо справляемся с критикой. Он знает, кто такие критики.

Он топ-футболист. Думаю, он может стать феноменальным центральным защитником – с его пасом, игрой в воздухе, с такой ловкостью при его габаритах, с умением играть в обороне и выходить с мячом из защиты», – сказал португальский наставник.