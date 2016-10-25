Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карасев: «Месси – очень спокойный игрок. Никакой надменности»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев в эфире программы «Культ тура» рассказал об отношении Лионеля Месси к игре.

    «По последним инструкциям ФИФА, арбитры должны относиться с повышенным вниманием к звездам. Самая крутая звезда, с которой мне доводилось выходить на поле, – Лионель Месси. Это футболист, полностью сосредоточенный на своей работе. Он занимается своим делом, мы – своим. Аргентинец – очень спокойный игрок, который всем сердцем любит футбол. Никакой надменности», – сказал Карасев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 октября 2016, 09:48

      Ко всем надо относиться с повышенным вниманием

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11