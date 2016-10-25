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    Трапаттони: «Голландские тренеры думают, что они непобедимы»

    Итальянский специалист Джованни Трапаттони поделился мнением о работе главного тренера «Интера» Франка Де Бура.

    «Насколько мне известно, Де Буру выразили поддержку и попросили не волноваться насчет слухов. Это своего рода сигнал.

    Если команда видит, что тренеру не доверяют, она идет своим путем, но это не помогает.

    Очевидно, что им нужно обыгрывать «Торино», поскольку ошибиться один раз можно, но постоянные ошибки – это катастрофа.

    Де Бур – выходец из голландской школы тренеров, а они считают себя непобедимыми. Футбол стал глобальным видом спорта, так что теперь сложно всем. У «Интера» проблемы и с психологией, и с физическим состоянием», – сказал Трапаттони.

    Источник: Football Italia

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    25.10.2016 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 октября 2016, 21:32

      Выходят из моды голландцы, как игроки так и тренеры

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