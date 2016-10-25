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    Галямин: «Слуцкому пожелаю терпения и удачи, неприятно читать то, что про него пишут»

    Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказал свое мнение относительно слухов о возможной замене главного тренера армейцев Леонида Слуцкого на другого специалиста.

    «Леонид Слуцкий работает почти семь лет в клубе. Его работа приносит результат, титулы и победы. Ставить под сомнение его квалификацию – это идиотизм. ЦСКА найдет в себе силы перестроиться, тренер справится. Главный вопрос – как решится судьба Еременко, вот о чем стоит переживать. Слуцкому пожелаю терпения и удачи, ведь просто неприятно читать то, что про него пишут», – сказал Галямин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 октября 2016, 19:33

      Дмитрий Галямин полностью прав. Хочу отметить, что плохие статьи пишут
      не болельщики ЦСКА, а злопыхатели и завистники команды ЦСКА. Обращаюсь
      к Л.В. Слуцкому, "не обращайте внимание на необоснованные комментарии"
      работайте с полной отдачей, а мы болельщики ЦСКА продолжаем болеть за ЦСКА, Вас, весь тренерский штаб и руководство ПФК ЦСКА. С уважением.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 октября 2016, 13:43

      И подобную чушь несёт когда-то правый защитник основного состава садыринского ЦСКА!!! Предполагаю, что Дмитрий просто связан как-то с нашим прогнившим на корню футбольным хозяйством, где положено публично нести подобную чушь... Ну а за кулисами этого безумия с приятелями по садыринскому ЦСКА издеваться над псевдотренером Слуцким и его ЕЖЕГОДНЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ПОЗОРОМ В ЕВРОПЕ, где механизмы снятия очков с конкурентов и "работы с судьями" не проходят! Такова жизнь... Или есть ещё хоть один не умалишённый, который попробует сравнивать работу Слуцкого с работой Садырина, Долматова или того же Газзаева?

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