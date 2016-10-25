Галямин: «Слуцкому пожелаю терпения и удачи, неприятно читать то, что про него пишут»

Дмитрий Галямин полностью прав. Хочу отметить, что плохие статьи пишут
не болельщики ЦСКА, а злопыхатели и завистники команды ЦСКА. Обращаюсь
к Л.В. Слуцкому, "не обращайте внимание на необоснованные комментарии"
работайте с полной отдачей, а мы болельщики ЦСКА продолжаем болеть за ЦСКА, Вас, весь тренерский штаб и руководство ПФК ЦСКА. С уважением.
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказал свое мнение относительно слухов о возможной замене главного тренера армейцев Леонида Слуцкого на другого специалиста.
«Леонид Слуцкий работает почти семь лет в клубе. Его работа приносит результат, титулы и победы. Ставить под сомнение его квалификацию – это идиотизм. ЦСКА найдет в себе силы перестроиться, тренер справится. Главный вопрос – как решится судьба Еременко, вот о чем стоит переживать. Слуцкому пожелаю терпения и удачи, ведь просто неприятно читать то, что про него пишут», – сказал Галямин.