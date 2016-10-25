Хави: «Моуринью начинает войну, когда все плохо»

Экс-хавбек «Барселоны» Хави подчеркнул, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью начинает войну, вместо того, чтобы заниматься футболом, в моменты, когда дела его команды идут не очень хорошо. После девяти туров АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице и отстают от лидеров на шесть очков.

«Временами, когда дела идут плохо, Моуринью начинает войну, вместо того, чтобы заниматься футболом. Так было в «Реале». Надеюсь, в Англии он оставит эту привычку», – сказал Хави.