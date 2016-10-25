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    Широков признался, что не перешел в «Краснодар» из-за денег

    Бывший хавбек сборной России Роман Широков рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Краснодар». По его словам, все дело было в зарплате, предложенной футболисту «быками».

    – Вас весьма ценили Олег Кононов и Сергей Галицкий. Последний даже писал в Twitter: «Говорил же, Широков великий!». Вам не предлагали вернуться в «Краснодар»?

    – Время течет. Может, у Галицкого кумир поменялся? Куда им меня брать? Там уже есть шесть человек в центре полузащиты и еще четыре больных. На лавке даже все места заняты.

    – «Краснодар» в какой-то момент устал быть вторым в очереди?

    – Может, они позиционируют себя как топ-клуб. Точнее, не может, а точно себя так позиционируют, а им отказывают. Первый раз я сразу сказал, что не буду их ждать и договариваюсь с Москвой. Второй раз только их вина, что мы не договорились. Если Сергею Николаевичу интересно, то пускай спросит у своих менеджеров, почему так произошло. Скрывать не буду, там был вопрос в деньгах. Мне предложили меньше, чем в Москве. Какой смысл мне было ехать в Краснодар, когда у меня здесь гарантированный контракт? Ни один разумный человек на это не согласился бы. К ним ведь никто на меньшие деньги не идет. Так почему я должен был? Может, это была идея Галицкого, может, позиция менеджеров – мне неизвестно. В итоге ничего не срослось. Не было ли желания позвонить Галицкому? И что я бы ему сказал?! «Тигра обижают, мяса не додают. Накиньте пару «лямов»? Так диалог не строится. У Галицкого есть менеджеры, которым он доверяет. Они отвечают за переговоры и не смогли договориться.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 08:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 26 октября 2016, 18:51

      сАвсем бедный Рома. За карьеру денег не скопил, чтобы хоть сезон вконце ее для души" поиграть. Только известно, что жадность фраера губит. В Краснодаре еще бы пару сезонов отыграл за нехилую з/п, а теперь ...пиши мемуары.

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 октября 2016, 03:45

      помнится кто то кричал что для широкова игровая практика важней чем деньги? и где этот ...добол? гнилой ,продажный игрочишка это ширя,да ещё и капризный как девочка

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 октября 2016, 22:45

      Я был лучшего о нём мнения... Какой игрок - такую и зарплату предложили...

      4
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      Рейтинг: +1171

      Argon 25 октября 2016, 18:55

      В Кайрате тебя ждет дружбан. Хотя....! Кому ты теперь нужен?

      4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 25 октября 2016, 16:09

      Зачем нашему "Краснодару" козел,который только любит капусту????А играет пусть Федя!!!!!!!!!!!?????Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!Нам такие игрочишки ненужны!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 25 октября 2016, 13:56

      Я был лучшего о нём мнения, игрочишка!!!

      5
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      Рейтинг: +763

      alex1004 25 октября 2016, 13:43

      Широкова как-то стало слишком много последние дни... Хороший был футболист не спорю. Но зачем на других валить свои проблемы? То Спартак с ним не хорошо поступил, то ЦСКА, да и Сборную не понятно кто и как тренировал, теперь вот выясняется что Краснодар мало денег предлагал. А может быть просто Рома дело в тебе? Может быть просто в силу естественных возрастных причин не тянешь уже на те финансовые запросы которые есть?

      4
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      Рейтинг: +79

      Giletka > alex1004 25 октября 2016, 20:49

      Хороший футболист он был пару сезонов в карьере, а потом только трескотня в прессе про его гениальность пешеходную.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 11:52

      так чтоо деньги главное, а то клуб .....

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 октября 2016, 10:28

      лучше карьеру закончить, чем на меньшие бабки пойти - в этом вся суть широкова и не только

      4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 октября 2016, 10:23

      Вот где собака порылась!

      0
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