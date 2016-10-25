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    Таски уйдет из «Спартака» этой зимой

    Защитник «Спартака» Сердар Таски намерен покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно. В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы несколько немецких и турецких команд.

    «С высокой долей вероятности Таски уйдет из «Спартака» уже в период зимнего трансферного окна. На днях состоялась встреча Сердара с руководством красно-белых, в ходе которой были расставлены все точки над «i» — обе стороны заинтересованы в прекращении сотрудничества. Контракт Таски заканчивается летом 2017 года, поэтому ближайшее трансферное окно — единственный способ для «Спартака» получить хоть какую-то компенсацию за футболиста. Красно-белые рассчитывают выручить от трансфера как можно больше денежных средств, однако, по самым утешительным прогнозам, сумма сделки не составит больше 2–3 миллионов евро», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Источник: Известия

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    25.10.2016 01:50
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:28

      Пускай идёт куда хочет, ещё носом воротить... По сути это последний большой клуб для Сердара, дальше только Турция, либо близкие к вылету клубы из бундеслиги...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 12:22

      понял наконец, что с этой командой трофеев не видать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 октября 2016, 10:00

      Тоска! Таски уходит как же теперь Спартак сможет стать чемпионом!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 25 октября 2016, 09:40

      Наверно это правильное решение и обоюдовыгодное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 25 октября 2016, 09:03

      Ну и скатертью дорожка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 25 октября 2016, 08:50

      Вопрос. А чего он вообще приходил, если играть за Спартак не имеет никакого желания? Жирный минус селекционной службе клуба. Только кучу денег зря потратили.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 25 октября 2016, 07:20

      Неплохой защитник, но так в Спартаке до конца и не раскрылся!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 25 октября 2016, 06:16

      ну и вали

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 25 октября 2016, 06:22

      а он играл вообще то

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 октября 2016, 03:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гудбай.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 25 октября 2016, 02:59

      пох

      -3
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