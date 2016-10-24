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    Мак: «Приятно забить победный мяч, но главное – победа»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, гол которого принес петербуржцам победу над «Оренбургом» в матче 11-го тура РФПЛ, поделился своими впечатлениями.

    «Игра получилась нелегкой, но мы боролись. Хорошо, что взяли три очка. Приятно забить победный мяч, но я не хочу говорить только о себе — мы победили вместе. Мы одна команда, спасибо партнерам за победу.

    «Спартак» на первом месте? Российский чемпионат очень сложный, поэтому мы стараемся идти от мата к матчу постепенно, не думать о турнирной таблице. Нам важно побеждать в каждой игре», – сказал Мак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 22:32
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