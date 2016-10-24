Монтелла уверен, что «Милан» должен думать о возвращении в еврокубки

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от встречи 10-го тура Серии А против «Дженоа», а также заявил, что его команда должна думать о возвращении в еврокубки.

«Матч с «Дженоа» будет сложным как с тактической, так и с психологической точки зрения. Будет непросто, если мы окажемся неготовыми к этой встрече. Необходимо быть в тонусе и не забывать о техническом потенциале, ведь он у нас выше, чем у завтрашнего соперника. «Милан» должен думать о возвращении в еврокубки», – сказал наставник.

После 9-ти туров «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.