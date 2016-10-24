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    Ролан Гусев считает, что Слуцкому стоит встретиться с фанатами ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о разногласиях между болельщиками и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким. Напомним, фанаты сетуют на то, что между специалистом и болельщиками прекратился диалог.

    «Правильно написали болельщики – им надо просто встретиться, пообщаться, расставить все точки над i. У нас и фанаты адекватные ребята, и сам Слуцкий интеллигентный человек, поэтому в этой ситуации надо провести диалог. Я думаю, что это решит данную проблему. Фанаты выскажутся, Слуцкий расскажет свою позицию, и все должно будет утихомириться», – сказал Гусев.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2016 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 24 октября 2016, 17:02

      Если ситуация ЖОПА, то выход есть

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