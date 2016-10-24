Гендиректор «Рубина»: «Удаление Цакташа будем оспаривать в КДК»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев подверг критике судейскую бригаду после матча с «Тереком».

«Уже с первого тура мы столкнулись с неквалифицированными судейскими решениями. В игре с «Амкаром» случилось крайне спорное удаление Канунникова, неназначенный пенальти на нем же во встрече со «Спартаком», затем три неназначенных Карасевым 11-метровых в гостях против «Оренбурга». Следом рефери не дает пенальти в ворота «Краснодара» – после нарушения на том же Канунникове.

Но квинтэссенцией всего этого стали решения Лапочкина в игре с «Тереком» – надуманное удаление Цакташа, которое будем оспаривать в КДК. Мы все же выражаем надежду, что изменения в руководстве судейского корпуса приведут к позитивным сдвигам», – сказал Фахриев.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Терек» – «Рубин» закончился со счетом 3:1.