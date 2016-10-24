«Дандолк», являющийся соперником «Зенита» по Лиге Европы, досрочно стал чемпионом Ирландии

Ирландский клуб «Дандолк» досрочно завоевал титул чемпиона страны. Отметим, что за два тура до окончания чемпионата бело-черные набрали 74 очка и опережают расположившийся на втором месте «Корк Сити» на семь баллов. Таким образом, «Дандолк» в третий раз подряд и в 12-й в истории стал чемпионом Ирландии.

Напомним, ирландский клуб является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. В первой встрече клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 2:1, вторая игра запланирована на 3 ноября.