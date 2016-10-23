Болельщики ЦСКА на матче с «Локомотивом» вывесили оскорбительный баннер, адресованный Слуцкому

Болельщики ЦСКА во время матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1) вывесили баннер с оскорбительным содержанием, адресованный главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому. Это вызвано невыразительной игрой, показанной московским клубом в последних встречах.

Отметим, что на данный момент ЦСКА набрал в чемпионате России 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице.