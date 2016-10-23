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    Болельщики ЦСКА на матче с «Локомотивом» вывесили оскорбительный баннер, адресованный Слуцкому

    Болельщики ЦСКА во время матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1) вывесили баннер с оскорбительным содержанием, адресованный главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому. Это вызвано невыразительной игрой, показанной московским клубом в последних встречах.

    Отметим, что на данный момент ЦСКА набрал в чемпионате России 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    23.10.2016 21:07
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 24 октября 2016, 16:30

      Когда у тренера цска была белая полоса, то все молчали, как пошла черная так сразу все говно фанатов вылезло наружу, фу противно. Леонид держитесь все у вас будет хорошо 2е место за вами. А я верю что ЗЕНИТ победит!!!

      1
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 24 октября 2016, 16:30

      Поступок некрасивый спору нет. Но приделывать Слуцкому крылья - полный бред. Состав выходящий в основе ничуть не уступает зенитовскому. Скамейка - да - коротковата. Но нагрузка игроков РФПЛ (30 матчей чемпионата, пару матчей кубка который до 1/4 финала играют дублеры, +как правило 6 матчей еврокубка - итого около 40 матчей за сезон) совершенно не колоссальна! В европе чуть ли не в два раза больше матчей играется и там никто не ноет, что мы устали. А претензии этих фанов о том, что с таким составом можно и нужно играть гораздо смелее и ярче! Хотя ПНХ - это конечно некрасиво, ибо для коней этот тренер сделал много!

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 24 октября 2016, 15:13

      они кого хотят..пса что ли ..вот же долбоебы..Слуцкий столько сделал..слов нету..

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 13:01

      посмотрим как со спартаком сыграют....
      Локо в защите играет Спам нет так что игра должна быть веселая

      -2
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 24 октября 2016, 11:13

      Если всегда будет как хочется, то и знать не будем, чего нам хочется.
      Все устаканится, тренеров менять, только время терять.
      ЦСКА - ЧЕМПИОН !!!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 октября 2016, 10:55

      Леонид,не обращайте внимание! Лично для меня Вы отличный тренер!! И,пожалуйста,никуда не уходите!!!

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 24 октября 2016, 09:09

      Вот У...бки кончалыжные! Извините за ругательство! Отсталое общество!!!

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 октября 2016, 07:37

      Сразу видно интеллект этих обезьян.
      Случкий выиграл 3 чемпионата,имея в своём составе 13-14 боеспособных единиц. А сейчас у него нет и 11,при том команда после 11 туров в 4 очках от лидера. Посмотрел бы я на зенит или спартак,в такой финансовой ситуации...

      9
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      Рейтинг: +17

      Pepper RCRV 24 октября 2016, 07:31

      Посмотрите на состав ЦСКА. какой спрос с тренера если людей нет. зажрались конявые фаны. Слуцкий один из немногих тренеров долго работающих с командой. Слуцкий это уже история клуба и это хорошо. Это традиции. За клубные традиции и стоит любить команду. Нужно ценить то что имеете .

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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 24 октября 2016, 06:50

      На новый уровень Слуц коней не натянет,
      Не знаю сколько он протянет.
      Но оскорблять - это не гоже,
      Без привязки к клубам, у дебилов одинаковые рожи.

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