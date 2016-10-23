Семин: «Селекционная служба «Локомотива» не ошиблась в Майконе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил действия нападающего железнодорожников Майкона в матче 11-го тура РФПЛ против ЦСКА. Отметим, что в данной встрече бразилец вышел на замену и спустя минуту забил гол, принесший его команде победу со счетом 1:0.

– Как вы настроили Майкона, чтобы он забил?

– Каждая замена – это когда что-то происходит изнутри. Фернандеш атаковал весь матч, должен был по логике забить. Здесь Касаев 60 минут сдерживал атакующего защитника ЦСКА Фернандеса. Но вышел Майкон и забил. На сегодняшний момент он готов на 30 минут. В принципиальном соперничестве бразильцев он победил. Я ему сказал, чтобы он постоянно бегал в эту зону, потому что Фернандес за 60 минут много раз оказывался в атаке.

– Шесть лет назад вы говорили, что Майкон – будущее «Локомотива». Сегодня он забил гол сразу после выхода на замену. Это то самое будущее?

– Шесть лет назад – долгий срок. Раньше он часто был травмирован. Он всегда был талантливым игроком с великолепной скоростью. Очень рад, что селекционная служба «Локомотива» в нем не ошиблась. За этот период он дал «Локомотиву» огромную пользу. Сегодня три очка в такой сложный период для нас имеют огромное значение, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.