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    Слуцкий: «Локомотив» и ЦСКА ждали ошибок друг от друга. К сожалению, их совершили мы»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором армейский клуб потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 0:1.

    – Игра получилась без моментов практически с одной и с другой стороны. Обе команды ждали ошибок от соперников. К сожалению, эту ошибку допустили мы. Пошли в атаку, был хороший момент в концовке, но не реализовали.

    – Что с Натхо? И когда вернется Дзагоев?

    – У Натхо – повреждение голеностопа. Все будет ясно после обследования. За состоянием Дзагоева мы следим постоянно.

    – Почему ЦСКА слабо сыграл в атаке?

    – Нам в последнее время тяжело создавать моменты. «Локомотив» вышел на матч с нацеленной на оборону опорной зоной. Соперник играл плотно против нас, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 19:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +82

      Mi6 23 октября 2016, 21:21

      Опять чушь нес. Слуца-гнать...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 октября 2016, 21:14

      До чего же Слуцкий команду довёл.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 октября 2016, 20:43

      А я где-то слышал, что Слуцкого Леонида Викторовича именуют футбольным тренером... Выясняется, что он работает "ошибочником"... Интересная профессия! И главное - непотопляемая! Из года в год он совершает сплошные ошибки в Европе, а чужими ошибками воспользоваться не может... И, тем не менее, продолжает трудиться... Двух карикатурных "ошибочников" - Карпина и Аленичева - задвинули, наконец, на "чердак"... И команда сразу с тренером заиграла... Этот же всё сидит на тренерской лавочке... И даже иногда покачивается... Феноменально!

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 20:25

      "Соперник играл плотно против нас" - Блин, можно подумать. что кони не лягались, не кусались...

      0
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 23 октября 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Леня, не переживай. Главное вдуть в следующем туре спартачам и всё будет хорошо............

      -4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 октября 2016, 19:38

      Не думаю что у Дзагоева травма, по допингу Еременко и Дзага получили! А СМИ просто молчит!

      5
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