Тошич: «За столько лет игры в ЦСКА мы привыкли к ритму Лиги чемпионов. Усталости не чувствуем»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в перерыве матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» высказал мнение об игре.

«Я бы сказал, что игра ровная, но второй тайм будет более интересным. В первой половине встречи было много борьбы, тайм получился жестким. Моментов теперь будет больше, посмотрим, какой счет будет. За сколько лет игры в ЦСКА мы привыкли к ритму Лиги чемпионов, поэтому мы не чувствуем усталость», – сказал Тошич в эфире канала «Наш футбол».