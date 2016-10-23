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    Тошич: «За столько лет игры в ЦСКА мы привыкли к ритму Лиги чемпионов. Усталости не чувствуем»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в перерыве матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» высказал мнение об игре.

    «Я бы сказал, что игра ровная, но второй тайм будет более интересным. В первой половине встречи было много борьбы, тайм получился жестким. Моментов теперь будет больше, посмотрим, какой счет будет. За сколько лет игры в ЦСКА мы привыкли к ритму Лиги чемпионов, поэтому мы не чувствуем усталость», – сказал Тошич в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2016, 18:52

      Ах Тошич,Тошич ну не вышли твои предсказания что таблица примет нормальный вид после игры со Спартаком -именно сейчас у нее нормальный вид.

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