Подберезкин: «Мы очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-лиги против «Амкара». По мнению футболиста, «быков» ждет крайне сложный матч против очень крепкого соперника.

«Амкар» – дружная, боевая команда, которая очень хорошо играет у себя дома. Думаю, в Перми она потреплет нервы многим лидерам. Но и в гостях пермяки всегда оказывают достойное сопротивление любой команде, и я уверен, что нам в игре с ними придется очень непросто. Соперники наверняка будут действовать против нас вторым номером, и нам придется приложить немало усилий, чтобы взломать их насыщенную оборону. Но мы очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе и порадовать болельщиков, поэтому сделаем для этого все, что в наших силах», – сказал хавбек.

Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.