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    Бурлак: «Не хотелось бы верить, но похоже, что судейство в матче с «Тереком» было предвзятым»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак высказал мнение о судействе в матче 11-го тура чемпионата России против «Терека» (1:3), а также рассказал о реакции на два удаления в составе казанцев главного тренера Хави Грасии.

    – Тарас, по-вашему, насколько судейство повлияло на результат?

    – Скорее всего повлияло. Две красных карточки… Хотя нужно посмотреть повтор, сложно говорить. Но были спорные фолы в нашу сторону. Если он такой последовательный и дает первую красную карточку, то потом был фол на Ткачуке, когда человек сзади на него прыгнул, у него на пол ноги следы от шипов. И ему не дают красную. Наверное, да, судейство повлияло.

    – Показалось, что в меньшинстве «Рубин» играл даже лучше, чем в равных составах. Дух в команде появился?

    – Ну да, как ни странно. И второй тайм мы уже начали играть с преимуществом. И как-то странно, но с каждым последующим удалением мы играли все легче и легче. Вдевятером так вообще владели преимуществом, создали два супер-момента, а «Терек» не создал вообще ничего, хотя имел на двух игроков больше. Думаю, о многом говорит тот факт, что на родном стадионе трибуны свистели им, когда они тянули время. Мы бились друг за друга, можем смело посмотреть друг другу в глаза, ведь мы отдали всe, что могли. Даже вдевятером мы могли сыграть вничью, но наши силы не вечны.

    – Грасия произнес какие-то слова в раздевалке после матча? Никогда не доводилось видеть его настолько злым.

    – Естественно, он не ожидал, что будет такое судейство. Не хотелось бы верить в то, что судейство было предвзятым, но было похоже на это. Но я не буду говорить, что нас убили или что-то подобное. Думаю, на месте Грасии любой тренер выражал бы недовольство. Он просто пожал всем руку, сказал, что все молодцы, никаких претензий у него к нам нет, что мы бились и старались, и что нужно забыть этот матч и готовится к Кубку. Наверное, это будет один из самых важных матчей.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.10.2016 12:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 октября 2016, 15:33

      Похоже наш судейский корпус ждёт перестройка.
      Господа судьи, припоминается картина Решетникова "Опять двойка".

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 23 октября 2016, 15:20

      Красные были по делу... причем первая прямо перед судьей, в 3 метрах... вторая желтая за волейбол в штрафной... причем тут предвзятость

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2016, 15:04

      Орущий в микрофон Рамзан, практически любого судью склонит на свою сторону. И игроки Терека начинают просто бесчинствовать на поле опасаясь Рамзана. Запретить Рамзану орать в микрофон и вот увидите, результаты Терека будут на порядок слабже.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 23 октября 2016, 14:45

      А мне Рубин в последних двух играх нравится, да с Тереком проиграли, но бились, бились с характером.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 октября 2016, 14:12

      Показали характер. Даже вдевятером играли на уровне. Так что не фиг ругать тренера. Команда строится и результат появился. Надеюсь Грасии дадут доработать контракт до конца и ждём новых интересных трансферных решений в зимнее окно.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 октября 2016, 13:55

      Все равно уже ничего не изменить!

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 23 октября 2016, 13:29

      Опять "судья продажная"?

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 октября 2016, 13:05

      При счете 1:1,если бы Рубин забил гол, а не попал в штангу,(судья явно,не отменил бы гол)то и к судейству,(со стороны Рубина) наверное, не было бы претензий(тем более,если бы выиграли).Вывод-надо играть и забивать!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 12:56

      По-другому Терек не умеет, ага.

      1
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 23 октября 2016, 22:17

      ПНХ.ага

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