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    Калитвинцев: «Хотели выиграть и почтить память Льва Яшина. Результат ужасный»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своих подопечных в матче 18-го тура ФНЛ против «Сокола» (1:1).

    «Вышли с огромным желанием победить в такой знаменательный день. Хотели выиграть и почтить память такого великого человека, как Лев Яшин.

    Игра давалась, было достаточно моментов в первом тайме, но не забили. Владели преимуществом, давили и додавили. Плыли, но на берегу облажались и пропустили со стандарта, где ничего не надо выдумывать, а просто надо отвечать за своего игрока, чтобы он не нанес удар. Но вышло наоборот, и мы сыграли вничью.

    Непозволительно команде, которая ставит перед собой высокие задачи, из-за одного момента иметь такое халатное отношение. Естественно, все прекрасно понимают, что результат неудовлетворительный. Разбирать этот матч будем очень просто: у «Сокола» забил 80-й номер, мы посмотрим, кто с ним играл, и послушаем, почему этот футболист забил, а наш ничего не противопоставил.

    Одно дело, если это командные ошибки, но если они индивидуальные – это плохо. У нас была череда матчей, когда мы пропускали со стандартов. Выправили. Теперь наступаем на те же грабли. Результат ужасный», – сказал Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2016 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 23 октября 2016, 12:21

      Расслабились чутка

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 октября 2016, 01:28

      Хотели, да видимо плохо этого хотели...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 23 октября 2016, 00:03

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