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    ФНЛ. «Кубань» разгромила «Зенит-2», «Енисей» уступил «Шиннику»

    В матче 18-го тура ФНЛ «Кубань» на выезде разгромила «Зенит-2». По дублю на свой счет записали Спартак Гогниев и Алексей Гай. В другом поединке «Енисей» в родных стенах проиграл «Шиннику».

    Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гогниев, 13; 0:2 – Гай, 45; 0:3 – Гай, 83; 0:4 – Гогниев, 90.

    Енисей (Красноярск) – Шинник (Ярославль) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сиротов, 38; 1:1 – Камеш, 62; 1:2 – Султонов, 77; 1:3 – Евсеев, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 12:44

      когда то должно повезти

      -1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 22 октября 2016, 23:23

      "Динамо" буксует, самое время и "Шиннику" попробовать тормознуть его.

      -1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 октября 2016, 17:34

      наконец то кубань забила больше 1

      1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > babenko1977 23 октября 2016, 03:32

      ты до этого не смотрел что ли игры?)

      -1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 22 октября 2016, 15:31

      Молодцы Шинник!!!

      -1
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      Рейтинг: +67

      artem27066 22 октября 2016, 15:03

      Молодцы кубань

      1
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