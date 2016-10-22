«Манчестер Сити» намерен побороться за Фабиньо

Защитник «Монако» Фабиньо попал под прицел «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола намерен расширить обойму крайних защитников и считает 22-летнего игрока одним из наиболее подходящих вариантов.

В то же время главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью видит в бразильце замену Маттео Дармиану, который, по всей вероятности, перейдет в «Интер» грядущей зимой.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Фабиньо принял участие в девяти поединках, записав в свой актив четыре гола и заработав две желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.